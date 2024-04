Anderlecht refuse une première offre pour Zeno Debast

L'été s'annonce animé du côté du Sporting d'Anderlecht. On prépare déjà le mercato et surtout le départ de Zeno Debast... pour le Portugal ?

Le dossier Zeno Debast s'annonçait comme chaud cet été mais il semblerait qu'il soit sur la table plus tôt que prévu. En effet, nous apprenions ce week-end que le jeune Diable Rouge était suivi par le Sporting Portugal (LIRE ICI).

Anderlecht sait que son joueur, sous contrat jusqu'en 2025 du côté du Lotto Park, veut partir cet été et ne l'empêchera pas mais ne le cédera pas non plus à n'importe quel prix.

Anderlecht refuse une offre à 15 millions pour Debast

Et les Portugais semblent déterminés à s'offrir le défenseur central puisque, selon Het Nieuwsblad, une première offre aurait bien été faite au RSCA.

On a décidé d'y aller franco du côté du Sporting Portugal en mettant 15 millions sur la table avec la possibilité de monter à 18-20 millions en fonction des bonus.

Cependant, cette première (très grosse) offre aurait été refusée par le Sporting d'Anderlecht mais le dossier reste sur la table et les négociations vont bien continuer dans les prochaines semaines.

Selon les médias portugais, le club voudrait finaliser le transfert avant le début de l'Euro et l'entrée en lice des Diables Rouges qui pourrait encore faire monter la valeur de Zeno Debast.