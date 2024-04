Continuer à faire confiance à Dolberg : l'autre belle victoire de Brian Riemer

Kasper Dolberg a enfin retrouvé le chemin des filets. Le Danois a marqué le but d'ouverture face à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche.

Avant de marquer contre l'Union, Dolberg était à la recherche d'un but depuis un certain temps. Gert Verheyen a laissé entendre sur Eleven DAZN qu'il pensait que c'était une décision judicieuse de la part de Brian Riemer de le laisser titulaire. "Pour moi, Dolberg est le meilleur attaquant. En traversant une période sans marquer, c'est normal que cela crée une attente envers le joueur qui reste sur le banc."

"Surtout lorsque vous avez affaire à un concurrent", continue Verheyen. "C'est logique que cela se passe ainsi dans un grand club. Si vous rencontrez des difficultés pour marquer pendant un certain temps, on demandera toujours à voir un autre joueur. C'est toujours la vie d'un attaquant. Pour moi, Dolberg est le meilleur attaquant d'Anderlecht."

Ce sont des déclarations que l'ancien entraîneur Diable Rouges a faites avant le coup d'envoi. Son point de vue a été confirmé, car Dolberg avait déjà ouvert le score après seulement 11 minutes de jeu. Si Sykes n'avait pas sauvé le ballon à même la ligne, Dolberg aurait même marqué une deuxième fois. Il a quitté le terrain très applaudi par le public du Lotto Park.

Wesley Sonck estime même que les Mauves pourraient tirer beaucoup plus de Dolberg. Selon lui, il ne fait pas que marquer des buts. "Je me pose toujours la question concernant un attaquant qui est remis en question : combien d'occasions manque-t-il et fait-il son travail en termes de possession du ballon et de perte de balle ? Bien sûr, il est très important qu'un attaquant marque des buts."

Cependant, le style de jeu d'Anderlecht doit également être pris en compte. "Je trouve qu'Anderlecht ne joue pas pour son attaquant. Ces dernières semaines, le jeu passe de plus en plus par les deux flancs, qui rentrent beaucoup vers l'intérieur et ont souvent le ballon."