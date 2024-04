Francis Amuzu ramène Anderlecht en tête...pour la première fois depuis 2018 : "Maintenant, c'est une autre histoire"

Francis Amuzu a offert la victoire à Anderlecht contre l'Union. De quoi prendre la tête du classement, pour la première fois depuis des lustres.

Cette saison, Anderlecht s'est brièvement retrouvé en tête avant le match de ses concurrents. Il faut remonter à août 2018 pour voir le Sporting trôner seul à la première place du championnat belge. Un certain 'Ciske' était alors sur le terrain. "En effet, j'étais présent lorsque Anderlecht était en tête pour la dernière fois", se souvient Francis Amuzu au micro d'Eleven. "Maintenant, c'est une autre histoire."

"Je suis vraiment très content de la victoire, car ce n'était pas un match facile. À dix, nous avons très bien joué en équipe. Cela va nous donner un bon coup de fouet. Nous devons néanmoins continuer à aborder les matchs les uns après les autres et ne pas nous enflammer" explique-t-il.

Francis Amuzu de retour en grande pompe

Après des mois sur la touche, le supersub de la maison mauve (ses quatre buts de la saison ont été inscrits en sortant du banc) savoure : "Tout le travail paye. Sur l'action du but, je vois qu’il y a de l’espace qui se dessine et je suis plus rapide que mon homme".

Surpersub, il pourrait toutefois ne pas le rester très longtemps vu la sérieuse blessure de Thorgan Hazard : "Je suis vraiment désolé pour lui. S'il n'est pas là, je peux parfaitement prendre sa place. Je vais donner tout ce que je peux".

Il bénéficiera sans doute d'une première occasion de se montrer en tant que titulaire le weekend prochain à Genk.