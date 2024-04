L'exclusion de Debast fait couler beaucoup d'encre : "Il ne fait que protéger le ballon !"

Le RSC Anderlecht est désormais leader des Play-offs après sa victoire contre l'Union. Mais les Mauves ont perdu Zeno Debast, exclu sur une décision très controversée de l'arbitre.

"C'est une victoire importante. Nous avons remporté deux victoires lors de nos deux matchs à domicile, ce qui est une très bonne chose", a réagi Mats Rits au micro d'Eleven/DAZN.

Quel était son avis sur la performance d'Anderlecht ? "À onze contre onze, je nous ai trouvés meilleurs. Ils étaient seulement dangereux sur les phases arrêtées et les centres. Nous avons eu quelques occasions de marquer le 2-0 et j'ai pensé qu'un possible penalty aurait pu être sifflé."

Anderlecht a été rejoint après un penalty concédé par Zeno Debast. "Avec ce 1-1 et ce carton rouge, nous essuyons un coup dur. Mais jouer à onze contre dix n'est pas toujours un cadeau. Nous avons continué à y croire et avons pu marquer un but. C'était un grand soulagement."

Rits s'est prononcé également sur l'incident du penalty, qui a coûté l'exclusion à Debast. "Il n'a rien fait intentionnellement. Il veut protéger le ballon, mais son bras touche Nilsson. C'est toujours difficile de recevoir alors un deuxième carton jaune, car est-ce que ce n'est pas une double sanction? Mais les règles sont les règles, n'est-ce pas ?"

Rits ne trouve donc pas cela justifié et ne s'est pas privé de le dire. "Ce n'est pas une faute stupide, il va simplement au duel. Les arbitres sont trop stricts."