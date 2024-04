Méconnaissable, Mohamed Amoura est le symbole du malaise à l'Union : "Ses coéquipiers ne savent plus comment jouer avec lui"

L'Union Saint-Gilloise vient de réaliser un 0 sur 9 cataclysmique et est désormais 2e des Play-offs. Plusieurs joueurs, dont Mohamed Amoura, inquiètent par leur niveau de jeu.

Cette saison, le football belge a découvert un talent pur en la personne de Mohamed Amoura. L'attaquant algérien s'est très vite révélé dans notre championnat.

Capable d'une pointe de vitesse démentielle, de dribbles fous, d'une finition clinique, Amoura a empilé les buts et est devenu le symbole d'une Union qui a dominé la phase classique de la tête et des épaules.

Mais, depuis le début de ces Play-offs, Amoura traverse une très sérieuse période de creux. Ce dimanche encore face à Anderlecht, il a vécu une rencontre très compliquée.

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges René Vandereycken a livré son analyse du cas Amoura. "Je pense que ses coéquipiers ne jouent pas avec lui de la bonne manière", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

"Amoura est un garçon avec lequel il faut jouer dans les pieds. Ca n'a pas été le cas. Des équipes comme le Club de Bruges et le KRC Genk le font aussi. Mais ces ballons vont à des gars comme Hans Vanaken et Tolu Arokodare. Dans le cas de l'Union, le ballon devait donc aller à Nilsson et non à Amoura."