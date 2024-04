"On est une grande équipe, on a battu Liverpool, Fenerbahçe... il faut s'en rappeler !"

L'Union Saint-Gilloise est K.O debout. La défaite à Anderlecht est un tournant dans la saison, qui plus est au vu des circonstances.

Devant la presse, Noah Sadiki, 19 ans à peine, n'a pas fui ses responsabilités. L'ancien d'Anderlecht est venu s'expliquer au sujet de la surprenante défaite unioniste (2-1), malgré 40 minutes en supériorité numérique. "Le terrain ne ment pas. Sur les deux phases de but, on est trop lents à mon goût. Ce sont des choses qui ne nous arrivaient pas en saison régulière", regrette-t-il.

Dans ces Playoffs, l'USG n'y arrive en effet pas. "Il faut sortir la tête de l'eau car là, les semaines se suivent et se ressemblent, et ce n'est pas beau à voir", reconnaît Sadiki. "On encaisse tôt, encore, mais je n'ai pas la sensation que ça affecte notre jeu car aujourd'hui encore, nous étions bons dans le jeu. Ca ne sert à rien sans les points".

Même à 10 contre 11, le RSCA est parvenu à reprendre l'avantage, pour de bon cette fois. "Normalement, un adversaire à 10 ne doit pas avoir voix au chapitre", se lamente Noah Sadiki, qui reconnaît une forme de nervosité au sein du groupe de l'Union.

L'Union doit redevenir l'Union

"C'est normal quand tu enchaînes des défaites comme ça, ce n'est pas habituel. Mais on doit se faire violence car rien n'est fait", insiste-t-il. "Il reste 7 matchs et on reste candidats au titre, on a toutes les cartes en mains. C'est dans la tête que c'est difficile mais ce n'est pas le moment de baisser les bras".

Noah Sadiki, encore auteur à titre personnel d'un match impeccable, veut voir l'Union Saint-Gilloise relever la tête et redevenir l'équipe qu'elle était auparavant. "Nous passons par une spirale négative en termes de résultats, mais nous sommes une grande équipe. Il faut redevenir cette équipe qui a été capable de battre Liverpool, d'aller battre Fenerbahçe chez eux", rappelle le jeune milieu de terrain. "On est une très bonne équipe de football, mais il faut montrer nos qualités, sinon, ça ne sert à rien".