Un pilier d'Anderlecht pourrait ne pas rester, le club lui cherche un remplaçant

Le RSC Anderlecht s'est imposé ce dimanche face à l'Union et s'empare de la tête des Champions Play-offs. Les Mauves pensent également à la saison prochaine.

Anderlecht est assurément sur la bonne voie. Les résultats jouent en la faveur de la direction et du directeur sportif Jesper Fredberg, qui a totalement remodelé l'effectif depuis son arrivée il y a un an et demi.

Le Danois a réalisé de très bons transferts, faisant très rapidement de plusieurs joueurs des piliers de l'effectif et permettant à Anderlecht de rejouer les premiers rôles.

Anderlecht chercherait une alternative à Ludwig Augustinsson

L'un d'eux est Ludwig Augustinsson. Le latéral international suédois est devenu quasi-instantanément titulaire et est très important pour l'équilibre de l'équipe.

Anderlecht voudrait prolonger l'aventure d'Augustinsson au Lotto Park, lui qui est actuellement prêté par le FC Séville. Les premières négociations seraient positives, mais rien ne garantit qu'il restera.

Selon les informations de la Dernière Heure, Anderlecht lui chercherait une alternative. Anderlecht suivrait ainsi Samuel Dahl (21 ans). Le latéral gauche suédois évolue à Djurgardens. Il est international U21 avec la Suède. Pour se l'offrir, Anderlecht devra débourser entre 3 et 4 millions d'euros.