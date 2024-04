Une stat inquiétante résume le début de Champions Playoffs catastrophique de l'Union

Trois défaites pour commencer les Champions Playoffs : l'Union ne pouvait pas rêver pire. Mais un chiffre montre toute la fébrilité de l'équipe.

L'Union Saint-Gilloise a subi sa première défaite sur les dix dernières rencontres face au Sporting d'Anderlecht dimanche soir. Plus encore, il s'agit surtout du troisième revers en autant de rencontres de Champions Playoffs cette année.;

Une catastrophe pour l'USG qui voit son rival bruxellois prendre la tête du classement avec trois points de plus et ses plus proches concurrents (Genk et le Club Bruges) être à seulement deux longueurs derrière.

Après avoir tout cartonné pendant la phase classique, l'Union Saint-Gilloise aurait-elle atteint ses limites ? Défensivement, c'est le naufrage pour les hommes d'Alexander Blessin.

Deux buts encaissés en moyenne depuis le début des Playoffs pour l'Union

Dans un chiffre mis en avant par la RTBF, on peut s'apercevoir que l'Union n'a pris que 31 buts en 30 rencontres lors de la phase classique (1,03 but par match) mais depuis le début des Playoffs... ce chiffre a doublé !

En effet, en trois matchs de Champions Playoffs, l'USG a encaissé six buts dont trois à domicile lors de la réception du Cercle Bruges. Un secteur sur lequel il faudra travailler dans les prochains jours puisque le match contre le Club s'annonce crucial.

Ce dimanche, le premier but du Sporting d'Anderlecht a encore montré la fébrilité défensive de son opposant du jour...