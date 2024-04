Officiel : un ancien de Liverpool et Tottenham pour renforcer le staff de Brian Riemer

Anderlecht a annoncé l'arrivée David Cosgrave en tant que Directeur de la Performance. Il débarque avec une forte expérience grâce à ses passages à Tottenham, Liverpool, Stoke City, Fulham et le FC Copenhague.

David Cosgrave est le nouveau performance director d'Anderlecht. Les Mauves l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux en ce début d'après-midi.

"David a travaillé au cours de ces deux dernières années pour Orlando City, en MLS. Il a déjà de l'expérience dans des clubs tels que Tottenham, Liverpool, Stoke City, Fulham et FC Copenhague" peut-on lire dans le communiqué.

"Il rejoint immédiatement le club, apportant avec lui une grande dose de leadership et d'expérience. Avec le Lead Physio Niels Mathieu, le Medical Coordinator Luc Vanden Bossche & le Performance Coach Dries Bloemen, David assumera la direction stratégique des performances et des opérations autour de l’équipe première" poursuit le Sporting.

Anderlecht continue à se renforcer

Cosgrave poursuivre le redressement du club : "Ma tâche consistera à soutenir tout le personnel pour créer un avantage compétitif continu pour l'équipe. Je veux, avec mon expérience, contribuer au développement continu de la culture de haute performance qui caractérise déjà Anderlecht. J'ai hâte de rencontrer tout le monde dans ce magnifique club."

Jesper Fredberg se réjouit de son arrivée : "Nous cherchions un Performance Director depuis un certain temps déjà et je suis ravi que nous ayons trouvé le bon profil avec David. Il ajoutera une grande expérience au staff et il aidera à soutenir et à construire un environnement toujours plus performant, au sein duquel nous nous efforcerons de performer ensemble et de tirer le meilleur de chacun".