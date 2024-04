Pour Anderlecht, dominer relevait du passé : la dernière fois, les fans du RSCA scandaient le nom... d'Adrien Trebel

Pour Anderlecht, le moment est important. Les Mauves n'avaient plus mené le championnat depuis près de six ans et se retrouvent en pôle position dans la course au titre. Au meilleur des moments ?

Le Sporting d'Anderlecht continue progressivement de renverser la course au titre et a frappé un grand coup, le week-end dernier, en s'imposant contre le rival Unioniste. Les Mauves ont pris deux longueurs et demi d'avance sur le vainqueur de la phase classique, qui pourrait même chuter à la troisième place en cas de revers contre le Club de Bruges, dimanche. Du côté du Lotto Park, le moment est important, crucial même. Un Anderlecht en tête du championnat, cela faisait presque une éternité que ça n'était plus arrivé. Pour le club le plus titré de Belgique, c'est, en tout cas, une éternité. Anderlecht n'avait plus été en tête depuis près de six ans En effet, pour voir le RSCA trôner en tête du classement, il faut remonter... au 17 août 2018, au crépuscule de la quatrième journée de championnat. Anderlecht avait battu Mouscron pour signer le 12/12 et commencer sa saison de la meilleure des manières. C'était il y a 2.067 jours. La suite ? Adrien Trebel signe un énorme contrat de cinq ans, au plus grand... plaisir des supporters qui espéraient par-dessus tout voir le médian français prolonger l'aventure. Il faut dire que le reste du noyau ne faisait pas rêver : Vranjes, Milic, Makarenko, Musona, Dimata, Santini et d'autres, cet Anderlecht là n'avait pas la carrure d'un champion. Il s'est tout de même qualifié pour les Play-Offs 1, mais y a terminé à la dernière place. Anderlecht manquait l'Europe, pour la première fois depuis 56 ans. C'est un an et trois mois plus tôt qu'il faut remonter pour voir Anderlecht dominer en Play-Offs 1. Le 17 mai 2017, le dernier match de la saison du dernier titre d'Anderlecht. Un match pour du beurre contre Ostende pour un RSCA déjà champion, la dernière de Youri Tielemans. Une éternité, décidément.