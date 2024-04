Voilà pourquoi Jesper Fredberg a fait venir Kasper Schmeichel à Anderlecht

Kasper Schmeichel a retrouvé toute sa superbe. Le vétéran danois sera très important dans les semaines à venir.

Quand Jesper Fredberg décide de saisir une opportunité sur le marché et de faire venir Kasper Schmeichel en fin de mercato estival, c'est l'incompréhension totale. Le RSC Anderlecht a déjà fait venir un gardien dans ce mercato : Maxime Dupé, qui arrivait pour être n°1.

Bien sûr, le Français n'avait pas l'aura du Danois, mais il faisait un bon début de saison. Consultants, journalistes, supporters : personne ne comprenait vraiment, d'autant que Schmeichel restait sur une saison mi-figue mi-raisin à l'OGC Nice.

Et bien sûr, il y avait cette nationalité danoise, qui n'arrangeait rien : les dés semblaient pipés d'entrée de jeu, et nous l'avions nous-mêmes écrit. Cela semblait être une fausse bonne idée, et les premiers mois de Kasper Schmeichel le confirmaient un peu.

Merci... Carl Hoefkens ?

Au point où en amont d'un Clasico, dans un moment devenu culte, Carl Hoefkens s'est permis de pointer le gardien anderlechtois du doigt. "Il ne sait pas plonger, viser les coins du but", lançait le coach du Standard à l'époque. Ironiquement, depuis, Schmeichel est presque impeccable.

© photonews

Mais c'est surtout dans la situation actuelle que le choix de Jesper Fredberg en début de saison pourrait bien faire toute la différence. Nous l'avons déjà écrit : c'est peut-être entre les perches que se jouera le titre (à lire ici). Cela s'est confirmé dimanche. Anthony Moris s'est - encore - troué ; Kasper Schmeichel a été impérial.

Chacune de ses prises de balle aériennes a été acclamée par un Lotto Park qui ne s'y trompait pas. Dans son attitude, mais aussi sur quelques grands arrêts, comme sur cette tête de Ross Sykes ou en face-à-face avec Cameron Puertas, Schmeichel a prouvé qu'il savait répondre présent dans les grands rendez-vous.

Difficile de dire si Maxime Dupé l'aurait fait, mais en termes d'expérience et de passif, l'ancien gardien de Toulouse n'est pas le même joueur. Jouer le titre n'est pas habituel pour lui. Schmeichel l'a déjà fait (même si c'était de manière étonnante avec Leicester City), et déborde de confiance en lui. Ce sera crucial.