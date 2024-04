Zeno Debast devait-il être exclu ? L'arbitre du match s'explique

Mr Lambrechts a décidé de brandir un second carton jaune à Zeno Debast et de siffler penalty en faveur de l'Union ce dimanche. Il est revenu sur cette phase dans la traditionnelle émission Under Review.

Zeno Debast a été expulsé ce dimanche en seconde période pour un second carton jaune, suite à un coude levé et qui a touché Gustaf Nilsson en plein visage. Le premier carton du défenseur, en première période, était totalement justifié, mais ce second laissait les Anderlechtois furieux.

La décision de Mr Erik Lambrechts laissait en effet le RSCA à 10 contre 11 et va probablement les priver de Debast pour le déplacement à Genk. Mais l'arbitre du match, présent ce lundi pour l'émission "Under Review" qui analyse l'arbitrage du week-end, assume.

"Je n'avais pas vu pourquoi il était tombé, je laisse donc le jeu se poursuivre. Puis, quand le ballon est sorti, les soigneurs montent pour Nilsson, que je vais aussi voir", explique Mr Lambrechts. "Dans le même temps, Lothar D'Hondt me signale dans l'oreillette qu'ils revoient la situation, ce qui est logique quand ça se déroule dans le rectangle".

Un geste "inconsidéré" de Zeno Debast

Le VAR constate alors qu'il y a un penalty potentiel. "La décision finale me revient, mais s'ils me font venir voir les images, c'est bien sûr qu'ils estiment que c'est penalty", souligne Lambrechts. "Ils estiment qu'il y a une erreur "clear & obvious". J'ai donc été voir et analyser la situation moi-même".

Et Erik Lambrechts est d'accord avec ses assistants vidéo. "Le bras de Zeno Debast est haut, ce n'est pas un mouvement naturel, et le contact est assez dur, il y a d'ailleurs du sang", pointe le référé. "La seule décision possible est un penalty, et un carton jaune pour geste inconsidéré. Malheureusement pour Debast, c'était son second".