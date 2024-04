Anderlecht perd son procès : "Aucun élément de preuve"

Le RSC Anderlecht avait poursuivi le média néerlandophone Humo suite à deux articles parus l'année dernière. Mais le tribunal de première instance a rejeté la plainte du club.

L'année passée, dans Humo, le journaliste Jan Hauspie se mettait tout le RSCA à dos avec deux articles dans lesquels il révélait les méthodes très discutées en interne du duo Wouter Vandenhaute-Peter Verbeke. Il avait recueilli des témoignages anonymes qui présentaient les deux dirigeants comme "une paire de psychopathes", tandis que Verbeke était surnommé par certains collaborateurs "le petit nazi".

Suite à ces articles, le RSC Anderlecht avait récemment porté plainte et réclamé 25.000 euros de dommages et intérêts. Le club estimait en effet avoir subi un préjudice en raison de ces articles, notamment matériel : des sponsors et des jeunes joueurs auraient remis en cause leur présence au club.

Le Nieuwsblad nous révèle ce mercredi que la plainte du RSCA a été rejetée en première instance. Les avocats du club, selon le tribunal, n'ont pas étayé leurs arguments avec des preuves suffisantes.

Ainsi, aucune preuve d'une éventuelle perte de sponsors ou de départs de joueurs liés à ces articles n'a été amenée, "alors que ce serait facilement vérifiable", constate le tribunal. La plainte du Sporting a donc été jugée "totalement gratuite", et sans aucun lien avec les 25.000 euros réclamés contre Jan Hauspie.

La plainte a été jugée recevable, mais non-fondée. Le tribunal souligne qui plus est qu'elle semblerait avoir été émise avec pour intention d'intimider le journaliste en question.