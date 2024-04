Un titulaire du Standard en route pour rejoindre Marc Wilmots et Karel Geraerts ?

Selon la presse allemande, Schalke 04 devrait enrôler William Balikwisha pendant l'été, si d'aventure le club se maintient en 2. Bundesliga.

On le sait, le mercato du Standard sera encore agité. Des départs nombreux sont à prévoir, et tous ces joueurs devront être remplacés par de nouvelles arrivées.

Il y a peu, nous vous avions confié que le Matricule 16 disposerait d'une enveloppe plus importante que la saison dernière pour renforcer son noyau. Elle devrait encore gonfler un petit peu, puisqu'un titulaire serait sur le départ.

En effet, Sky Sports et le Bild, en Allemagne, annoncent que Schalke 04 sera le nouveau club de William Balikwisha la saison prochaine, si le club de la Ruhr se maintient en 2. Bundesliga.

William Balikwisha en route pour Schalke 04 ?

Schalke 04, dont le directeur sportif est Marc Wilmots et l'entraîneur Karel Geraerts, est actuellement 12e du championnat, avec quatre longueurs d'avance sur la place de barragiste et six sur le premier descendant direct. De plus, nous sommes en mesure d'ajouter que le taureau de Dongelberg apprécie particulièrement le profil du joueur.

À assez court terme, l'objectif du club est de remonter en première division allemande, et c'est dans cet objectif que le médian congolais arriverait à Gelsenkirchen. Aucune offre n'est cependant sur la table, et des discussions autour du prix vont devoir avoir lieu. Le Standard réclame 2M€, Schalke est prêt à donner la moitié.