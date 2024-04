Une légende du football sort de sa retraite à 58 ans pour jouer avec son fils !

Vous vous rappelez certainement de Romario. Retraité depuis un bon moment déjà, le légendaire brésilien va rechausser les crampons !

Romario est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football brésilien. Champion du monde en 1994, il a inscrit 55 buts en 70 caps avec la Seleçao et reste l'un des attaquants les plus décorés de l'histoire.

En 2007, Romario prenait sa retraite après une ultime pige prolifique au Vasco de Gama (13 buts en 15 matchs). En 2009, il sortait déjà brièvement de cette retraite pour porter le maillot de l'América Rio de Janeiro, mais ne jouera qu'un match.

Depuis, Romario est devenu un homme politique influent au Brésil : il est actuellement sénateur de la ville de Rio, et président du parti Podemos pour la région de Rio de Janeiro. Mais apparemment, le football est toujours sa passion.

En effet, à 58 ans, Romario va réaliser un rêve : jouer avec son fils, Romarinho (30 ans). Ce dernier est loin d'avoir connu la carrière prolifique de son père, traversant l'intégralité de sa carrière d'attaquant... sans marquer le moindre but. Le voilà rentré au Brésil, à l'América RJ, en D2 régionale, un club dont son père Romario est président.

L'ancien international Auriverde a donc annoncé qu'il sortait de sa retraite pour l'occasion. "Pas pour jouer tout le championnat", prévient-il, mais "quelques matchs". Le championnat de l'état de Rio commence en mai et dure jusqu'en août.