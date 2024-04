Wesley Sonck explique pour la première fois son départ surprise de l'Union Belge

Wesley Sonck et l'Union Belge ont convenu la semaine dernière de se séparer d'un commun accord. Il n'avait pas été autorisé à cumuler son poste d'entraîneur de l'équipe nationale U19 avec celui d'analyste télévisé.

L'Union Belge a demandé à Wesley Sonck de s'occuper des U19 à temps plein et d'abandonner ses responsabilités en tant que consultant, mais l'ancien attaquant a refusé. Cette divergence de point de vue a donc amené son départ, et Sonck en est désolé.

"En fait, je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet", explique-t-il à Extra Time. "Je le faisais avec beaucoup de passion et d'enthousiasme, donc bien sûr, je trouve ça très dommage."

La nouvelle a déjà été relayée dans les médias la semaine dernière, ce qui l'a surpris. "En fait, j'ai aussi été surpris que cela soit dans les journaux, car nous avions convenu de ne pas en parler tant que tout n'était pas réglé."

Sonck ne veut cependant pas en dire trop sur les raisons de son départ. "Eh bien, je devais remplir certaines conditions. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet."

Lorsque Filip Joos lui a ensuite demandé si ces conditions impliquaient son rôle médiatique, il a donné un peu plus d'informations. "J'ai aussi lu cela dans ces journaux, mais cela fait déjà plus de sept ans que je suis à la fédération et cela n'a jamais posé de problème". Il y aurait donc d'autres raisons, à en croire le désormais ex-coach des U19...