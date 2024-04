🎥 "Dans ma tête, c'était fini", "Je ne pouvais plus" : les tristes confessions d'Eden Hazard

L'ancien capitaine des Diables Rouges a annoncé sa retraite il y a plusieurs mois. Dans une interview, il revient sur les derniers moments de sa carrière.

Retraité depuis quelques mois, Eden Hazard a pris part à plusieurs événements sportifs qui ont donné un effet de nostalgie aux supporters de la première heure.

Depuis son annonce qui a fait l'office d'un tremblement de terre en Belgique, l'ancien capitaine des Diables Rouges n'a cessé d'entendre cette question : Un retour est-il envisageable ?

Une question à laquelle la réponse sera toujours la même. Il ne veut plus retrouver ce monde qu'il a quitté. Et ces derniers mois au Real Madrid ont laissé une trace.

"Dans ma tête, c'était fini"

Dans un entretien exclusif accordé à VOO Sports, Eden Hazard est revenu sur cette perte d'envie : "C’était vraiment sur la fin, quand je ne jouais pas. Je n’avais plus du tout confiance en moi et je savais que je ne pouvais plus donner ce que j’avais l’habitude de donner. Dans ma tête, c’était fini".

"Je me disais 'au lieu de jouer avec moi, allez jouer à droite'. Je n’étais plus moi-même, c’est pour ça que j’ai arrêté. Je n’étais plus dans ce que je savais faire. À la base, je suis un joueur qui veut tout le temps le ballon. Même si j’ai mal, je voulais tout faire et aller marquer."

Et d'ajouter : "Mais là, je ne pouvais plus. C’était d’abord compliqué physiquement et ensuite, c’est devenu compliqué mentalement aussi".