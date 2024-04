Le Club de Bruges connaît son adversaire en cas de qualification face au PAOK

Le Club de Bruges joue en ce moment sa qualification face au PAOK Salonique. En cas de demi-finale, les Blauw & Zwart savent qui ils affronteront.

Après sa courte victoire (1-0) au match aller, le Club de Bruges a toutes les cartes en mains pour se hisser en demi-finales de la Conference League. Ce serait déjà un bel exploit, mais le reste des équipes en lice laisse même espérer mieux.

On savait déjà que le FC Bruges affronterait le vainqueur de la confrontation entre la Fiorentina et le Viktoria Plzen. Et le suspens était encore complet avant ce match retour, puisque les deux équipes avaient partagé l'enjeu en République Tchèque (0-0).

Et après 90 minutes, la Fiorentina et Plzen étaient encore une fois incapables de se départager. Il fallait aller aux prolongations pour que les Italiens trouvent finalement la faille. Dès la 92e minute, Gonzalez ouvrira le score, avant que Biraghi fasse le break à la 108e.

Le Viktoria Plzen voit donc son parcours s'arrêter en quarts de finale. Le Club de Bruges, en cas de qualification, défiera la Fiorentina où évolue notamment l'ancien d'Anderlecht Christian Kouamé. La Fiorentina est actuellement classée 10e de Serie A.