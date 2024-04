Les confidences de Kylian Hazard sur la grave blessure de Thorgan : "Si Anderlecht est champion, il aura sacrifié son genou"

La saison de Thorgan Hazard est terminée. L'ailier du RSC Anderlecht s'est gravement blessé au genou lors de la victoire face à l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier.

Enorme coup dur pour Thorgan Hazard. Le joueur de 31 ans ne sera pas de retour sur les terrains avant minimum 8 mois après sa blessure face à l'Union.

Une nouvelle qui a également touché sa famille et son frère, Kylian. Prêté par le RWDM lors du mercato d'hiver au SK Beveren, il a enfin rejoué après une très longue absence.

Touché au ligament croisé en juillet 2023, il a refoulé les pelouses le 5 avril dernier. Dans les colonnes de Sudinfo, il s'est exprimé sur la grave blessure de son grand frère.

"J’étais au stade et, quand on revoit les images au ralenti, je me suis dit que ça ne sentait pas très bon. En descendant dans le vestiaire, quand ils me disent ce qu’il a ressenti, j’ai compris ce que c’était."

"C’est sûr que le jour où je recommence, où je reprends des minutes, lui se blesse, c’est un moche hasard", a-t-il continué. "Mais c’est le foot, on ne sait pas le prévoir sinon il n’aurait pas fait le job d’un défenseur. C’est triste parce qu’il revenait bien. Mais s’ils sont champions, il aura sacrifié son genou pour ça. J’espère qu’ils seront fiers de lui."