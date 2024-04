Un Barça déchiré : Araujo, fusillé par un équipier, se défend sèchement

Le FC Barcelone a pris la porte en quarts de finale de la Champions League face au PSG. L'un des grands responsables de cette élimination : Ronald Araujo, exclu, et qu'un de ses coéquipiers ne s'est pas privé de pointer du doigt.

Le FC Barcelone menait d'un but quand Ronald Araujo a commis une faute en tant que dernier homme, et été exclu dès la première période face au PSG. À 10 contre 11, le Barça n'a rien pu faire, et a finalement été lourdement battu (1-4).

Si Xavi, l'entraîneur catalan, a préféré critiquer l'arbitrage pour l'expulsion d'Araujo, ce n'était pas le cas d'Ilkay Gundogan. L'international allemand a quasi-directement pointé du doigt son coéquipier. "Je ne sais pas s'il touche le ballon, je n'ai pas revu les images. Mais dans ce genre de phase, tu dois être sûr de ton coup", regrette-t-il au micro de Movistar.

"À choisir, j'aurais préféré qu'il laisse le joueur partir au but et laisser la chance au gardien de l'arrêter... voire même encaisser, franchement. Alors que jouer le match à 10, ça nous tue", estime Gundogan. Des propos qui n'ont pas plu à Ronald Araujo.

"J'ai des codes et des valeurs que je respecte, je préfère garder ma réponse pour moi", a sèchement répondu le défenseur uruguayen par après, lors d'un événement organisé à Barcelone, dans des propos relayés par Diario Sport.

Pas sûr donc que ces propos, lucides certes, mais un peu maladroits, d'Ilkay Gündogan soient bien vus au sein du vestiaire barcelonais.