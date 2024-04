Xavi fou furieux contre l'arbitrage face au PSG : "Le travail d'une saison décidé par un seul homme"

Le FC Barcelone a pris la porte en Champions League ce mardi, giflé à domicile par le Paris Saint-Germain. Une défaite qui a pris forme avec l'expulsion de Ronald Araujo en première période.

Un fait de match a clairement tout changé en faveur du PSG ce mardi : l'expulsion, à la 29e minute, de Ronald Araujo. Le FC Barcelone menait 1-0 à ce moment et tout allait bien ; c'est ensuite Paris qui va prendre le match à son compte, pour finalement s'imposer 1-4.

Et du côté catalan, on est furieux. Surtout dans le chef de Xavi, lui-même renvoyé en tribunes à la 56e minute. "Cette phase décide de la double confrontation. Nous étions bien dans le match et ça change complètement les choses. Nous sommes furieux, en colère", déclare l'entraîneur du Barça au micro de Movistar.

Araujo avait pourtant assez clairement arrêté son opposant qui partait seul au but, mais pour Xavi, la décision n'était pas la bonne. "C'est trop, un carton rouge sur cette action. Ca devient un autre match. À 10 contre 11, cela devient très compliqué", se lamente-t-il.

"Le travail de toute une saison se termine à cause d'un seul homme, d'une seule décision arbitrale. C'est un désastre, cet arbitre ne comprend pas le jeu, on doit le dire", conclut Xavi. "J'aurais aimé jouer contre le PSG de Luis Enrique à 11 contre 11".