Yannick Carrasco envoie un signal fort à Tedesco après sa prestation cinq étoiles

Yannick Carrasco est en forme dans le championnat d'Arabie Saoudite. Sa blessure semble déjà loin.

Au mois de mars, Yannick Carrasco était absent du rassemblement des Diables Rouges suite à une blessure. L'ancien de l'Atletico est toujours à la lutte pour une place dans la sélection de Tedesco à l'Euro.

Cela passera notamment par des prestations comme celle d'hier soir. Pour son deuxième match comme titulaire depuis son retour à la compétition, Carrasco s'est montré à son avantage contre l'équipe d'Abha, quinzième au classement.

Yannick Carrasco de retour en forme

Le Bruxellois de 30 ans a ouvert le score juste avant la mi-temps avant de s'offrir un nouveau but et délivrer un assist à Carlos Junior dans le second acte.

Carrasco a donc été omniprésent lors de la victoire 5-0 d'Al-Shabab, qui remonte à la deuxième place.

A titre personnel, Yannick Carrasco compte désormais 5 buts et 4 assists dans le championnat saoudien.