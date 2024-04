Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 20/04: Olsen

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Olsen

Andreas Skov Olsen a-t-il déjà joué son dernier match à Bruges ? Deux grands clubs européens se le disputent

Lorsqu'il n'est pas blessé et dans un bon état d'esprit, Andreas Skov Olsen est un redoutable joueur. Mais un départ de Bruges semble de plus en plus probable. (Lire la suite)