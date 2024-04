Andreas Skov Olsen a-t-il déjà joué son dernier match à Bruges ? Deux grands clubs européens se le disputent

Lorsqu'il n'est pas blessé et dans un bon état d'esprit, Andreas Skov Olsen est un redoutable joueur. Mais un départ de Bruges semble de plus en plus probable.

Blessé à la hanche depuis la première journée des Playoffs, Andreas Skov Olsen vit une saison particulière. Longtemps préservé par Ronny Deila, rarement apparu à 100% de ses capacités physiques, il n'en facture pas moins 23 buts et 8 assists toutes compétitions confondues. A son échelle, le Danois reste une énigme. Et ce n'est pas son départ de Grèce la veille du match du Club de Bruges au PAOK qui arrangera les choses. L'ailier droit a quitté le groupe en dernière minute pour consulter un médecin externe au club à Copenhague. Mais il reste un des meilleurs Brugeois de la saison et une attraction pour notre championnat. En témoignent aussi l'intérêt de l'AC Milan et de Naples. Vers un retour de Skov Olsen en Italie ? Selon Het Laatste Nieuws, les deux clubs italiens manifestent cet intérêt de manière assez concrète, à deux ans de la fin du contrat de Skov Olsen en Venise du Nord. Skov Olsen connaît parfaitement la Serie A pour avoir évolué à Bologne de 2019 à 2022. Mais il n'avait pas pleinement apprécié son passage dans la botte en raison de son rôle de piston et des tâches défensives allant avec. Cela avait permis à Bruges de le recruter pour à peine plus de six millions. Aujourd'hui valorisé à 18 millions par Transfermarkt, il pourrait représenter une belle opération pour les finances du Club.





