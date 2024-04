Le Club de Bruges déjà proche d'une deuxième recrue estivale ?

Le Club de Bruges a récemment annoncé la signature d'Erdon Jashari. Le joueur de 21 ans sera transféré cet été en provenance du FC Lucerne, en Suisse.

La saison n'est pas encore finie que le Club de Bruges pourrait déjà recruter un deuxième élément. Il s'agirait également d'un Suisse : Loun Srdanovic.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Club s'intéresserait au jeune joueur de 17 ans, qui évolue actuellement au Servette Genève.

Loun Srdanovic sera libre cet été. Son contrat expire en effet le 30 juin prochain. L'intérêt de Bruges serait "concret", selon Sacha Tavolieri.

Les négociations entre le Club de Bruges et le joueur seraient actuellement en cours. L'objectif serait d'abord l'intégrer dans le noyau des U23, le Club NXT, puis de le faire monter chez les A.

🔵⚫️Infos #Clubbrugge :

🇨🇭 Loun Srdanovic - right back of 17yo from Servette Genève who will be free agent this summer - got a concrete interest from Blauw&Zwart !

🗣️ Talks currently underway in order to find an agreement on personal terms.

🇧🇪 Project will be to start with… pic.twitter.com/96fxboCm9j