De la D1 vietnamienne à la D1 belge : Jordy Soladio a réussi son pari fou

Le FC Dender a décroché son ticket pour la D1A grâce, notamment, à certains joueurs ayant faim de prendre une revanche sur le football de haut niveau. Parmi eux : Jordy Soladio, formé à Malines et passé par des chemins de traverse.

Il y a un peu plus de deux ans de cela, nous vous proposions un entretien avec un joueur plutôt méconnu par chez nous : Jordy Soladio (à relire ici). Il était alors attaquant du Victoria Rosport et meilleur buteur du championnat luxembourgeois.

Soladio ne cachait pas ses ambitions : "Mon objectif, c'est de jouer en Belgique au niveau professionnel, D1A ou D1B". Formé à OHL et Malines, il n'avait en effet pu jouer qu'en D1 Amateurs avec Dessel Sport avant de rejoindre le Luxembourg. Et quelques mois après notre échange, grosse surprise : malgré sa belle saison, Jordy signait... en Lettonie.

Reculer pour mieux sauter ? Pas vraiment, car après 6 bons mois à Liepaja, Soladio s'en allait encore plus loin et signait... au SLNA FC, en D1 vietnamienne. Pour un garçon qui nous assurait ne pas être un aventurier et plutôt vouloir rester près de sa famille, c'était un sacré saut dans l'inconnu.

Dender a eu le nez fin, Soladio a réussi son pari

Et surtout : pour un joueur avec ses ambitions, l'attaquant belgo-congolais semblait là tourner le dos au plus haut niveau, en Belgique du moins. Mais il y a plusieurs routes vers ses rêves, semble-t-il. Car en août dernier, enfin, un club belge lui donnait sa chance : le FCV Dender.

"Mon parcours est ce qu'il est, et je rends grâce à Dieu pour là où j'en suis désormais", nous déclare avec un grand sourire Jordy Soladio dans le tumulte du Stade Robert Urbain ce vendredi soir. "Mon objectif était de jouer en Belgique mais on m'a parfois dit que je n'étais pas assez bon. J'ai travaillé dur et me voilà en D1".

Sous contrat à Dender jusqu'en 2025, Soladio, 26 ans désormais, a disputé une bonne saison, disputant 23 matchs, inscrivant 4 buts et délivrant 2 assists. "La D1A, c'est là où je devais être. Petit-à-petit, on avance", conclut-il en souriant avant d'aller célébrer la montée avec ses équipiers et supporters.