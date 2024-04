Gros coup de massue pour Saint-Trond dans sa course à l'Europe, Louvain continue de jouer les trouble-fêtes

Juste avant La Gantoise - Malines, Saint-Trond devait s'imposer à OHL pour mettre la pression sur ses deux poursuivants. Les Trudonnaires se sont inclinés en fin de match, sur un but de Youssef Maziz.

Dans la position du chasseur, Saint-Trond avait la possibilité de mettre une grosse pression sur La Gantoise et Malines, avant leur affrontement mutuel, dans la course à la première place des Europe Play-Offs.

Pour cela, les Trudonnaires devaient s'imposer sur la pelouse d'une équipe qui ne joue plus rien, Louvain, mais qui s'est tout de même payé le scalp des Buffalos la semaine dernière.

Et cette rencontre, elle n'est pas très passionnante. 0-0 au repos, Louvain se crée une multitude d'occasions sans concrétiser, Saint-Trond est acculé devant son but et n'a pas tiré une seule fois vers le but de Leysen.

Louvain s'impose contre Saint-Trond, freiné net dans sa course à l'Europe

Le scénario se répète en seconde période, et il devient impossible pour les pensionnaires du stade Den Dreef de ne pas ouvrir la marque. La décision tombe finalement en fin de match, des pieds de Youssef Maziz (83e).

Gros coup d'arrêt pour Saint-Trond, qui va regarder la rencontre entre La Gantoise et Malines en espérant probablement que les Buffalos ne s'envolent pas entête de ces Play-Offs 2. Louvain continue de jouer les trouble-fêtes dans la course à l'Europe et revient à cinq longueurs des Trudonnaires, à huit points de La Gantoise.