Parti du Standard, Renaud Emond révèle les inquiétudes du vestiaire : "On ne sait pas qui décide quoi et comment, quel est le futur"

Cet hiver, Renaud Emond a quitté le Standard après sept ans passés à Sclessin. L'occasion de prendre un peu de recul sur son aventure en Rouche.

Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur 777 Partners en Belgique. Mais le mieux reste encore de donner la parole à ceux qui ont été amenés à côtoyer la direction américaine. C'est le cas de Renaud Emond, qui évolue désormais du côté d'Eupen.

Interrogé par la RTBF, il se souvient : "Les nouveaux investisseurs arrivent avec leur mentalité américaine, de nouvelles personnes imposent leur vision. Les coaches changent, il faut chaque fois tout reconstruire, des joueurs arrivent en prêt. On me demande souvent ce qui cloche au Standard… et franchement, je ne sais pas quoi répondre".

L'impact des salaires en retard

L'attaquant Gaumais confirme que le noyau manifestait quelques doutes : "Je n’étais pas dans les bureaux… mais nous joueurs, on se posait aussi des questions. On ne sait pas qui décide quoi et comment, quel est le futur,...Si 777 est là pour le business plus que pour le foot ? Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Mais il faut dire aussi que les gens de 777, je ne les ai moi-même jamais vus, alors… ".

777 a notamment été épinglé pour ses retards de payament : "Les salaires étaient déjà versés avec retard… mais l’argent finissait toujours par arriver, ce qui reste le principal. Je sais bien que quand on est footballeur, on gagne plutôt bien notre vie… mais pour certains joueurs, c’était plus difficile car ils devaient aider leur famille. Donc ils venaient nous trouver, nous les leaders, pour nous demander d’intervenir auprès de la direction".

Des incertitudes qui aident à comprendre l'instabilité dans le vestiaire du Standard cette saison. Et qui ne sont pas pour rassurer les supporters liégeois pour les prochains mois.