Pas de Play-offs pour le RFC Liège : quel sera le 3e club a revendiquer la montée en Pro League ?

Les Promotion Play-offs se disputeront entre les équipes classées 3e à 6e de la Challenger Pro League. Le calendrier a été dévoilé ce samedi.

Récent champion de Challenger Pro League, le Beerschot rejoindra l'élite du football belge la saison prochaine. C'est également le cas de Dender. L'équipe coachée par l'ancien Diable Rouge Timmy Simons est assurée de terminer à la deuxième position.

Le dernier ticket d'accession - indirect - à la Pro League sera jouera entre les (4) équipes classées 3e à 6e de la Challenger Pro League. A savoir, Deinze, Lommel, Zulte Waregem et Patro Eisden. Le RFC Liège a loupé les Play-offs de peu et voit le Patro Eisden se qualifier in extremis.

Le vainqueur de cette mini-compétition jouera ensuite contre le deuxième des Play-downs de la Pro League - qui se joue entre Charleroi, Eupen, le RWDM et Courtrai. La confrontation se fera sur deux rencontres, aller et retour.

La Pro League a dévoilé ce samedi le calendrier des Promotion Play-offs. Deinze rencontrera le Patro Eisden. Le match aller dans le aura lieu le samedi 27 avril. Le match retour aura lieu le mercredi 1er mai.

Lommel rencontrera Zulte Waregem. L'aller se fera également le 27 avril, le retour le 1er mai. Les deux gagnants de ces confrontations se rencontreront ensuite les 5 et 12 mai pour tenter de décrocher un affrontement contre le 2e des Play-downs.