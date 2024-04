Presque une grande première au Standard pour le déplacement à Westerlo ? Voici la composition probable des Rouches

Ivan Leko pourrait reconduire son onze de base. L'équipe alignée à Westerlo pourrait être la même qu'à Saint-Trond, malgré le retour de Moussa Djenepo dans le groupe.

Quatrième rencontre d'Europe Play-Offs pour le Standard, qui se déplace à Westerlo. Un affrontement entre les deux dernières équipes de ces Play-Offs 2.

Dans les cages, Arnaud Bodart, tout juste papa et sur le départ en fin de saison, devrait tout de même tenir sa place. Devant lui, la même défense que ces dernières semaines : Doumbia, Noubi et Laifis.

Sur les côtés, Marlon Fossey est toujours absent et Moussa Djenepo revient seulement de blessure. On devrait donc voir deux milieux de terrain polyvalents jouer le rôle de piston, avec Cihan Canak et Isaac Price.

Ivan Leko peut enfin reconduire son onze de base au Standard

Pour le cœur du jeu, Ivan Leko a révélé en conférence de presse qu'il manquait cruellement d'un deuxième milieu défensif, pour suppléer les absences d'Aiden O'Neill. Ce sera une priorité du mercato au Standard, mais pour le moment, il faut boucher les trous.

Comme à Saint-Trond, le milieu de terrain devrait donc être composé de Sahabo, Balikwisha et Kawabe, avec Alzate toujours sur le banc. En pointe, pas de raison apparente de ne pas reconduire le duo Kanga - Yeboah.

Pour l'une des rares fois cette saison, Ivan Leko (et même le Standard de manière générale, car Carl Hoefkens n'a pas pu le faire beaucoup plus souvent), va peut-être pouvoir aligner le même onze pour la deuxième fois consécutive. Avec une première victoire à la clé ?

La composition probable du Standard : Bodart, Doumbia, Noubi, Laifis, Price, Canak, Sahabo, Balikwisha, Kawabe, Yeboah, Kanga.