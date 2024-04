Quand un jeu de société menaçait l'harmonie de la génération dorée : "On a dû le ranger au placard"

Depuis quelques années, le noyau des Diables Rouges renvoie l'image d'une bande de copains. Mais les tensions restent inévitable.

Sur le terrain, Jan Vertonghen est souvent décrit comme le salopard qu'on aime avoir avec soi plutôt que contre soi. Un qualificatif qu'assume parfaitement le principal intéressé.

Mieux : il va plus loin, confiant même exprimer ce caractère compétitif et provocateur à chaque occasion, y compris pour les jeux de société. Il raconte même au podcast Mid Mid que cela a bien failli briser des amitiés chez les Diables.

"Au Mondial 2014, Dries Mertens, Mousa Dembele, Kevin De Bruyne et moi avions joué aux Colons de Catane. C’est un jeu où il faut beaucoup négocier et où on peut se piquer des cartes. Kevin était le seul qui était le moins compétitif. On voulait tous que Kevin gagne pour ne pas que les deux autres l’emportent" se souvient-il.

Le jeu de la discorde

Une situation qui a fini par dégénérer : "À l’Euro 2016, cela a mal tourné quand Dries a soudainement dit à Mousa : ‘Tu es un bête type.’ Vous auriez dû voir la rage dans les yeux de Mousa ! On a dû arrêter, sinon notre amitié aurait été en danger. On a essayé de rejouer au Mondial 2018, mais on a dû remettre le jeu au placard".

Même topo lorsque streke Jan a tenté d'amener le jeu à Anderlecht : "J’ai tenté de jouer avec Thorgan, Flips et un quatrième, mais je sentais que là aussi, il fallait que je me retire, pour éviter des conflits". Avoir Jan Vertonghen dans son équipe peut donc aussi être une épreuve. Surtout si vous êtes vous-même mauvais perdant aux jeux de société.