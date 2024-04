Seraing bouté hors du football professionnel : Fransesco D'Onofrio pointe le tournant de la saison

Seraing a cru au maintien en cette fin de saison. Mais le six sur six d'Ostende envoie les Métallos en Nationale 1.

La semaine passée, Seraing a pris un coup sur la tête avec la victoire surprise d'Ostende au Patro Eisden (2-3). En battant le SL 16 sur le fil, les hommes d'Mbaye Leye pensaient pouvoir mettre les Côtiers sous pression pour cette dernière journée.

Avec la victoire du KVO, la situation était complètement différente : Seraing devait l'emporter face à Deinze est espérer un faux pas d'Ostende face au SL 16.

Malgré le déplacement de quelques supporters sérésiens à Banneux pour déposer une écharpe du club au pied de la Vierge Marie, le miracle n'a pas eu lieu : malgré un match méritant (un penalty manqué et un but valable refusé), les Métallos s'inclinent 1-2. Un résultat anecdotique, puisqu'Ostende n'a pas tremblé (victoire 2-1).

🥲 | La tristesse des joueurs du RFC Seraing suite à la relégation. 🔴⚫️ pic.twitter.com/RfCyr6bgwT — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 19, 2024

Une deuxième descente en deux saisons

Sur le banc en lieu et place d'Mbaye Leye (suspendu), Fransesco D'Onofrio était très ému : "Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on descend. Le tournant de la saison, c'est à Ostende". Un match disputé il y a trois semaines, que l'équipe n'est pas parvenue à gagner malgré une avance d'un but et un homme en plus à domicile.

"Il faut tirer les leçons de la saison, on n'a pas le choix, chacun se relèvera" conclut-il. Avec la culbute en Nationale 1 et la fin du partenariat avec le FC Metz, Seraing se dirigerait-il vers un projet plus local ?