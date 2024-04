Un grand danger guette Anderlecht : "Ce serait la pire des choses !"

Anderlecht est désormais leader des Champions Play-offs après leur victoire face à l'Union Saint-Gilloise dimanche dernier.

Anderlecht est de retour à la première place du championnat de Belgique ! C'est la première fois en 6 ans que les Mauves occupent cette place.

Les calculs sont simples : si Anderlecht remporte tous ses matchs d'ici la fin de saison, le club sera champion de Belgique. Une première depuis 2017.

Mais le coach Brian Riemer ne veut absolument pas voir un quelconque relâchement de la part de ses joueurs. Anderlecht doit désormais défendre sa place de leader à tout prix. Et cela commence ce samedi soir, à Genk.

"C’est un match important pour nous comme pour eux. Nous jouons pour les trois points demain. Ils ont fait un gros début de playoffs, c’est un stade où il est très difficile de s’imposer. Ils n’y ont plus perdu en playoffs depuis longtemps. On sait à quel point ce sera difficile de jouer là-bas et nous donnerons notre maximum", a déclaré le Danois en conférence de presse selon la RTBF.

"Avec la division des points, nous sommes tous proches les uns des autres. Nous devons rejouer deux fois les cinq autres meilleures équipes du championnat. La pire des choses est de croire que nous sommes au-dessus des autres, que le championnat est gagné. On sait qu’il reste sept autres matches. Nous les prenons un à un, sans se précipiter. On est très contents d’avoir gagné contre l’Union mais le plus dur reste à faire", a prévenu Riemer.