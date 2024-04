Genk va porter plainte après le match contre Anderlecht : "C'est absolument répugnant"

Na de wedstrijd tegen Anderlecht is Zakaria El Ouahdi het slachtoffer geworden van racisme. Via sociale media kreeg hij verschillende verwensingen over zich heen.



Heel KRC Genk staat als één grote familie achter Zakaria 💙



Meer info:https://t.co/V7I3uHa4mP pic.twitter.com/fRLPVWrKoV