Incroyable : Manchester United se fait remonter trois buts par un club de D2 et se qualifie par la toute petite porte

Manchester United est en finale de la FA Cup. Les hommes d'Erik ten Hag ont éliminé Coventry City en demi-finale ce dimanche, mais ont dû s'en remettre aux tirs au but (2-4) après avoir été incroyablement rattrapés dans le temps règlementaire.

Pendant une bonne partie du match, la logique était respectée. Face au 8e de Championship, Manchester United déroulait : le score était de 0-2 à la pause, après des buts de Scott McTominay et Harry Maguire. Peu avant l'heure de jeu, Bruno Fernandes faisait 0-3 et tuait, se dit-on, tout suspens.

Mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté de Coventry. Les pensionnaires de D2 ont réussi à renverser la tendance. Simms faisait 1-3 à la 71e, et O'Hare inscrivait le but de l'espoir à la 79e. Mais il fallait attendre la 90e+5 pour l'égalisation, signée Wright sur penalty.

➖ Came back from 3-0 to level it at the end of regulation

➖ Nearly won it at the end of extra time

➖ Lost on PKs



They miss out on the FA Cup final but Championship side Coventry gave it their all 👏