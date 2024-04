Un futur transfert surprenant à Genk ?

Eduard Sobol a signé à Genk cet hiver. L'Ukrainien a été prêté par le Racing Strasbourg.

Ancien pilier du Club de Bruges, vainqueur du championnat de Belgique à trois reprises, Eduard Sobol a décidé de revenir en Belgique il y a quelques mois.

Le latéral ukrainien a été titularisé à quatre reprises en championnat. C'est relativement peu. Il a au total pris part à 9 rencontres depuis son arrivée.

Malgré son temps de jeu assez faible et sa situation contractuelle, Sobol se verrait bien rester à Genk. Il l'a expliqué dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg.

"J'aimerais rester ici", a-t-il confié. "Je me sens bien au sein du club et je vois un avenir pour moi et ma famille. Nous nous sentons tout à fait chez nous en Belgique."

Joris Kayembe est le titulaire habituel au poste de latéral gauche. Le Congolais réalise une saison intéressante. Sobol est actuellement prêté avec option d'achat.