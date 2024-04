🎥 Fin de la polémique autour du penalty accordé à Genk ? "La phase est assez claire"

Genk a décroché une victoire dans les dernières minutes face au Sporting d'Anderlecht. Un penalty accordé aux Limbourgeois qui a fait couler beaucoup d'encre.

Le Sporting d'Anderlecht a signé une nouvelle défaite en déplacement dans ces Champions Playoffs et Genk a maintenu son invincibilité à domicile avec cette victoire de dernière minute.

Cependant, le penalty accordé aux Limbourgeois a créé une nouvelle polémique dans le monde du football belge. Et si au final les Anderlechtois étaient les seuls à remettre en doute cette décision qui... ne devrait pas l'être ?

"Pour moi, la phase est assez claire : en se retournant, le défenseur agrandit la surface de son corps", a confié l'ancien arbitre de D1A Stéphane Breda au journal Le Soir.

Pas de débat surtout si le VAR confirme

Selon lui, la position du joueur n'est plus naturelle quand le bras de celui-ci s'écarte du reste du corps. "Il y a cinq ans, on n’aurait peut-être pas sifflé ce genre de penalty mais il y a eu des modifications du règlement et l’arbitre a tout simplement suivi le règlement", a-t-il ajouté.

Et de conclure : "Dans la foulée, le VAR a confirmé la décision de l’arbitre central". Une décision qui aura fait sortir Brian Riemer de ses gonds et des propos qui pourraient lui coûter cher.