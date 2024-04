Brian Riemer a-t-il dépassé les limites ? "C'est inacceptable"

Anderlecht a perdu 2-1 samedi sur le terrain de Genk. À la fin du match, l'entraîneur Brian Riemer était furieux suite à une décision de l'arbitre.

Anderlecht a subi une défaite 2-1 contre Genk. Une victoire méritée pour les Limbourgeois, mais l'entraîneur Brian Riemer a eu un problème avec la manière dont son équipe a perdu.

Le but décisif est tombé après un penalty transformé par Andi Zeqiri. Alieu Fadera a tiré sur le bras de Killian Sardella. L'arbitre Lardot n'a pas hésité et a immédiatement désigné le point de penalty.

Selon Brian Riemer, Genk ne doit jamais avoir ce penalty. L'entraîneur du RSCA a clairement exprimé son mécontentement lors de la conférence de presse. Cependant, l'ancien arbitre Serge Gumienny avait un autre avis.

"Les mains dans la surface de réparation restent les phases les plus difficiles à évaluer pour les arbitres. En publiant chaque année de nouvelles règles et interprétations, cela ne leur facilite pas la tâche. En regardant le penalty que Lardot a sifflé samedi, je pense que cela est conforme à d'autres décisions prises cette saison", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

"Non, Sardella ne touche pas délibérément le ballon. Et oui, le ballon a été frappé sur son bras de près et à grande vitesse. Mais cette saison, il y a eu beaucoup de penalties de ce genre sifflés. Le bras doit être complètement collé au corps et ce n'était pas le cas ici. Lardot a donc simplement suivi le règlement. Pour moi, il s'agissait d'un penalty correctement accordé."

Les propos contradictoires de Brian Riemer

Suite à ses déclarations, il se pourrait que Brian Riemer soit convoqué devant le Parquet fédéral. Selon Gumienny, ses propos sont inacceptables.

"Le VAR a réexaminé la situation et a confirmé la décision de Lardot. Après la première journée des Playoffs, Riemer avait déclaré que nous devions tous avoir un peu plus confiance envers les arbitres et le VAR. Et maintenant, il affirme que Lardot a sifflé ce penalty pour se mettre en avant."

"Je trouve cela inacceptable. Lardot a simplement assumé sa responsabilité. Je suis donc curieux de savoir si Riemer sera convoqué devant le Parquet fédéral pour cette déclaration. En fait, cela devrait être le cas."