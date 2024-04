"Pour Riemer, c'est très facile de tout remettre sur le dos de l'arbitre !"

Anderlecht n'a pas joué son meilleur match sur le terrain du KRC Genk. Cependant, les Mauve et Blanc sont toujours leader après la nouvelle défaite de l'Union.

Ces Champions Play-offs sont totaelment fous. Genk est maintenant quatrième au classement, à seulement quatre points du leader, Anderlecht. 4 clubs semblent donc être en course pour le titre.

"Si Bruges et Genk reviennent dans la lutte pour le titre, Anderlecht n’est pas un perdant du week-end malgré sa défaite et son niveau de jeu insuffisant. Il reste en tête et il a maintenant deux matchs plus 'faciles'. ", a déclaré Philippe Albert dans sa chronique sur Sudinfo.

L'ancien Diable Rouge a également constaté que les choses ne se passaient pas bien du côté d'Anderlecht lors de la défaite 2-1 contre Genk. "Le niveau de jeu du Sporting en playoffs reste inquiétant. Genk a livré 45 minutes spectaculaires et exceptionnelles et sans un grand Schmeichel, c’était 3-0 à la mi-temps avec aucun tir cadré."

Anderlecht était furieux du penalty accordé à Genk en fin de match. L'entraîneur Brian Riemer a même ouvertement critiqué l'arbitre, Jonathan Lardot.

Selon le consultant, Anderlecht n'a pourtant aucune excuse. "Le penalty va faire débat mais c’est facile pour Brian Riemer de se cacher derrière pour éviter de parler du niveau de jeu. Sardella se retourne et augmente sa surface corporelle. C’est facile de tout mettre sur le dos de Lardot."