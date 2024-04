Surprenant : menacé de relégation à Burnley, Vincent Kompany pourrait rebondir dans un autre club de Premier League !

Une saison n'est pas l'autre, et Vincent Kompany est bien placé pour le savoir. L'entraîneur belge a permis à Burnley de remonter en Premier League en battant plusieurs records en Championship.

Mais dans l'élite du football anglais, les Clarets ont enchaîné les mauvais résultats. Malgré un mieux (1 seule défaite sur les 7 derniers matchs et deux victoires), ils sont encore 19e, à 3 points du premier non-relégable, Nottingham Forest. La saison de Premier League se termine dans 4 journées.

Malgré les résultats, Kompany a gardé la confiance de la part du board du Burnley. Mais il pourrait néanmoins...partir à la fin de la saison.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Brighton verrait en effet en Kompany le potentiel remplaçant de Roberto De Zerbi, concerné par un départ cet été.

Des discussions auraient déjà eu lieu entre Brighton et Kompany. Burnley aurait de son côté déjà exploré plusieurs pistes en cas de depart de "Vince".

🚨🔵 In case Roberto De Zerbi decided to leave Brighton & Hove Albion at the end of the season, #BHAFC officials already identified a number of potential successors whom… Vincent Kompany !

🇧🇪 Been told informal talks have already taken place with trainer’s side to know If a… pic.twitter.com/JupMHo0zlI