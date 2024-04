🎥 La deuxième étoile est dans la poche : fin de match folle entre l'AC et l'Inter, les Nerazzurri sont sacrés

Cinq journées avant la fin du championnat, l'Inter Milan est sacré champion d'Italie après avoir remporté le derby contre son dauphin et rival éternel : le voisin de l'AC.

Le Bayer Leverkusen a déjà validé son titre en Allemagne, l'Inter Milan pouvait devenir, ce lundi, le deuxième club des cinq grands championnats à réaliser l'exploit.

Pour cela, il fallait s'imposer contre le dauphin et rival éternel : le voisin de l'AC. Cette rencontre, marquée par trois exclusions, aura finalement tourné en faveur des Intéristes.

L'Inter Milan champion d'Italie pour la 20e fois de son histoire

Dès l'entame, ce sont les Nerazzurri qui prennent les commandes. Le seul but de la première période est inscrit par Acerbi sur corner, au quart d'heure. L'Inter mène la danse au repos.

Dans le deuxième acte, l'Inter fait le break, via Marcus Thuram, et valide presque le 20e titre du club. Fiyako Tomori égalise à dix minutes du terme, puis la fin de match ne ressemble plus à grand-chose.

Hernandez, Dumfries et Calabria sont exclus dans le temps additionnel, l'AC Milan termine à 9, l'Inter à 10. Cinq journées avant la fin du championnat, l'Inter compte désormais 17 points d'avance sur l'AC et peut déjà célébrer son titre. L'Inter tient sa deuxième étoile !