En grande forme, Hein Vanhaezebrouck s'attaque à l'Union belge

La Gantoise se rend à STVV avec un avantage de quatre points sur le KV Malines et de six points sur leur prochain adversaire. En remportant la victoire au Stayen, ils pourraient pratiquement éliminer définitivement les Canaris de la course dans ces Europe Play-offs.

Début février, La Gantoise s'est inclinée 4-1 au Stayen, après un carton rouge précoce pour Archie Brown. Il semble y avoir encore un certain sentiment de revanche chez les Buffalos et leur entraîneur Hein Vanhaezebrouck. "C'est un match en semaine, ce n'est jamais évident. Pour la Coupe de Belgique et en championnat, nous avions beaucoup de supporters avec nous. À ce moment-là, nous avons dû jouer une heure à dix, après un coup de coude direct sur Archie Brown", a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse. Hein Vanhaezebrouck s'attaque au procureur fédéral de l'Union belge "Même le procureur fédéral n'avait pas vu cela à l'époque...ou n'avait pas pris la peine de le voir. Jouer une heure à dix contre onze n'est évidemment pas facile", a déclaré Hein Vanhaezebrouck lors de la conférence de presse après le match contre Malines. "Nous allons essayer d'être plus résistants mardi et essayer de faire mieux. C'est important." Reste aussi cette question en suspens : verrons-nous Sven Kums jouer à nouveau pour les Buffalos cette saison ? Le capitaine gantois s'était blessé début février sur le gazon synthétique de Stayen : "Ce sera une décision à prendre de notre part. Si nous avons le moindre doute, on ne le fera pas jouer", a continué Vanhaezebrouck.