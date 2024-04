Et si Anthony Moris terminait les Champions Play-Offs... sur le banc ?

Coupable de quelques erreurs ces dernières semaines, Anthony Moris cause quelques insomnies à Alexander Blessin. Le Luxembourgeois finira-t-il la saison entre les cages de l'Union, ou sur le banc ?

Les erreurs d'Anthony Moris ont tendance à se multiplier, ces dernières semaines. Rebelote contre le Club de Bruges sur l'ouverture du score d'Hugo Vetlesen, lors de laquelle le Luxembourgeois doit être plus attentif avant de dégager.

Des erreurs qui coûtent très cher à l'Union, qui n'a pas encore remporté le moindre point dans ces Champions Play-Offs. La mayonnaise ne prend plus, les défaites se succèdent. Peut-être faut-il changer quelque chose ?

Sur le plateau d'Extra-Time, dans le nord du pays, on s'interroge. Moris doit-il terminer la saison dans les cages de l'Union, ou est-ce que son remplaçant, Heinz Lindner, doit recevoir sa véritable chance ?

Anthony Moris sur le banc de l'Union pour terminer les Champions Play-Offs ?

"Moris a fait beaucoup de grandes choses pour le club. Mais c'est beaucoup en peu de temps. Et bien sûr, toujours dans des moments importants" souligne l'ancien joueur Gert Verheyen.

Ancien Diable du Standard et de La Gantoise, Gunther Schepens était d'un avis similaire. "Il a réalisé deux bonnes saisons, mais il coûte désormais de nombreux points précieux à l'Union. Et même avant de commettre des erreurs, je trouvais qu'il n'avait plus les niveaux des précédentes saisons."

"Il faudrait certainement en discuter avec lui pour entendre ce qu'il a à dire. S'il indique lui-même qu'il y a des doutes, alors il faut le changer. Mais je ne pense pas que ça va arriver" a poursuivi Gert Verheyen, d'autant que... "Lindner ne m'a pas spécialement donné une meilleure impression que Moris" a conclu le journaliste de l'émission, Filip Joos. Alors, Moris, stop ou encore dans les cages de l'Union ?