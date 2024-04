🎥 Le but gag encaissé par l'Union est-il valable ? Un ancien arbitre donne la réponse !

L'Union ne pouvait pas faire pire pour commencer ses playoffs. Les Bruxellois n'ont toujours pas signé le moindre point après quatre matchs.

L'Union Saint-Gilloise a affronté le Club de Bruges dimanche soir et ce sont les visiteurs qui l'ont finalement emporté, mais après le match, on a surtout parlé du premier but marqué.

Le gardien de l'Union, Anthony Moris, voulait dégager le ballon, mais Hugo Vetlesen a bloqué son tir. Il l'a fait avec le pied et le ballon est reparti directement dans le but du portier luxembourgeois.

Les avis sur cette phase sont très divergents. L'ancien arbitre Tim Pots a donné son avis dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. Selon lui, le but était valable.

"Je cite le règlement : 'Un coup franc indirect est accordé si un joueur empêche le gardien de but de jouer le ballon de ses mains, ou frappe ou tente de frapper lorsque le gardien de but est en train de le lâcher.'"

"Mais Morris n'a pas été gêné et a pu dégager librement où il voulait. Il a pris un risque en tirant dans la direction de Vetlesen. Mais c'est un but valable", conclut Pots.