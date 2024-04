La fracture est définitive : entre Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise, c'est terminé !

Cette fois, le divorce est acté. Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise se quitteront bien au terme de la saison, mais ont décidés de ne rien communiquer officiellement, pour le moment.

Hein Vanhaezebrouck est dans sa dernière année de contrat à La Gantoise. Depuis le début de la saison, on se dit donc que cet exercice est le dernier du T1 à la tête des Buffalos, mais la possibilité d'une prolongation de contrat existait toujours.

Plus on avançait dans la saison, plus elle devenait improbable, toutefois. Vanhaezebrouck a multiplié les commentaires un petit peu provocateurs à l'intention du nouveau propriétaire Sam Baro, mentionnant notamment en conférence de presse "qu'il ne savait pas ce qu'il se passe ici", concernant la prolongation du contrat de la pépite Jorthy Mokio.

Hein Vanhaezebrouck quittera La Gantoise à la fin de la saison

La fracture est réelle et elle s'est confirmée au mercato hivernal, alors que la direction gantoise a vendu Malick Fofana, Emmanuel Gift Orban et Hugo Cuypers, sabordant ainsi totalement sa course au titre. Une course au titre à laquelle Vanhaezebrouck aurait participé volontiers, évidemment.

Toutes des données qui amènent à une conclusion claire, et confirmée par le Nieuwsblad ce mardi matin : Hein Vanhaezebrouck ne sera plus l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine. Les deux parties se seraient néanmoins mises d'accord pour ne pas révéler l'information officiellement avant la fin de saison, puisque le club est encore en lice pour le barrage européen.

Le quotidien néerlandophone précise que plusieurs ajustements devraient être faits, en interne, et qu'une première liste de noms pour remplacer le T1 a déjà été établie. Après Ivan De Witte et Michel Louwagie, c'est une troisième figure marquante des Buffalos qui va quitter le navire en un an. Vanhaezebrouck, c'est plus de 350 matchs à La Gantoise. Un premier passage de 2014 à 2017, un second depuis 2020.