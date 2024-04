La révélation de la fin de saison au Club de Bruges est prêtée... par un autre club belge : les Blauw & Zwart lèveront-ils l'option ?

Il a remplacé Simon Mignolet avec brio. Nordin Jackers est prêté par OHL, le Club de Bruges voudrait lever l'option d'achat, mais le portier de 26 ans veut être assuré de sa place de numéro 1.

Simon Mignolet a-t-il définitivement perdu sa place entre les perches du Club de Bruges ? Blessé aux ischios, l'ancien Diable Rouge a été remplacé, avec succès, par Nordin Jackers.

Le portier de 26 ans a disputé le début des Champions Play-Offs, le quart de finale aller-retour contre le PAOK Salonique, et a convaincu. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'appartient pas au Club de Bruges, mais bien à un autre club belge.

En effet, Nordin Jackers est prêté, par... Louvain jusqu'à la fin de saison. Les Louvanistes avaient déjà Tobe Leysen, qui réalise aussi une formidable saison, et ne comptaient plus vraiment sur l'ancien de Waasland-Beveren.

L'option de Nordin Jackers levée au Club de Bruges ?

On se dit donc, en toute logique, que l'option d'achat de Jackers sera levée (le gardien est estimé à 400.000€ sur Transfermarkt) et qu'il deviendra le nouveau titulaire à part entière, en Venise du Nord.

Sauf que, dans son académie, le Club compte beaucoup sur Nick Shinton, portier du Club NXT. Et, comme le père de Nordin Jackers l'a dit récemment, son fils cherchera une place de numéro 1.

La trouvera-t-il au Club de Bruges, ou devra-t-il faire ses valises ? Si Nordin Jackers se retrouve sur le marché, il sera une opportunité sérieuse pour beaucoup de clubs de Pro League. Surtout quand on sait que Vandevoordt est déjà certain de partir, que Jackers est un ancien de Genk, et que l'Antwerp devrait aussi chercher un nouveau gardien, sans parler d'autres clubs. L'avenir du gardien est encore flou, mais c'est lui qui se trouve dans la bonne position.

De son côté, le Nieuwsblad sait que les différentes parties se mettront très prochainement autour de la table pour discuter de l'avenir de la révélation des Blauw & Zwart en cette fin de saison.