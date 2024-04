Tarik Tissoudali, épisode 30 (!) : "Nous savons que cette semaine sera décisive"

Avec quatre longueurs d'avance sur Malines et six sur Saint-Trond, La Gantoise est sur du velours alors que l'on approche déjà de la moitié de ces Europe Play-Offs. La semaine qui arrive sera décisive pour les Buffalos.

Certains supporters de La Gantoise diront que Tarik Tissoudali ne réalise pas une superbe saison, ou du moins que le Marocain n'est plus le même depuis les départs de Gift Orban, Cuypers et Fofana.

Pourtant, auteur d'un but et d'une passe décisive contre Malines, le week-end dernier, le Buffalo a passé la barre des trente actions décisives sur la saison. Il compte 19 buts et 11 assists, toutes compétitions confondues.

"Marquer procure toujours un sentiment positif. Après le 3-1, nous avons réalisé que la victoire était dans la poche et que nous pouvions ajouter trois nouveaux points. C'était une très bonne performance" déclarait-il après ce nouveau succès, qui a permis aux Gantois de conforter leur siège de leader des Europe Play-Offs.

La Gantoise déjà à une semaine du barrage ?

"En fin de compte, il s'agit de tenir la concurrence à distance. Nous devons poursuivre notre bon travail à Saint-Trond. Une semaine cruciale s'annonce pour nous, la route est encore longue avant les barrages européens."

Dans quelques jours, La Gantoise pourrait avoir presque définitivement validé son ticket pour la double confrontation contre le quatrième des Champions Play-Offs. Un déplacement à Saint-Trond et la réception de Westerlo, les Gantois joueront gros en quelques jours.

"Nous voulons retourner sur la scène européenne, mais nous prenons match par match. Même si, dès la semaine prochaine, on peut déjà faire un gros pas en avant vers la bonne direction" a conclu Tarik Tissoudali.