"L'arrêt de la rencontre ? On commence à s'y habituer au Standard, non ?" plaisante Kelvin Yeboah

Après l'interruption du week-end à Westerlo, les supporters du Standard ont remis le couvert contre Malines. Et force est de constater que Kelvin Yeboah commence à s'y habituer.

Après Jonathan Panzo (sa réaction se trouve ici), c'est Kelvin Yeboah qui s'est présenté à notre micro, pour évoquer le partage du Standard contre Malines (relire le résumé de la rencontre). L'attaquant des Rouches a notamment parlé de la bonne organisation malinoise pour justifier le manque de concrétisation des siens.

"C'était une bonne équipe, qui défend très bien. On a eu des opportunités, on aurait pu marquer. Mais le football est parfois comme ça. On aurait pu gagner. Mais dans le football, il faut convertir ses occasions et on ne l'a pas fait. Je suis confiant pour l'équipe, je sais que ça va venir."

Nous ressentons la même frustration que les supporters"

L'Italo-ghanéen a aussi évoqué l'interruption de la rencontre, par les supporters du Standard. Comme le défenseur anglais et comme tout le monde, il ne s'est pas dit perturbé par l'absence de chants dans le premier quart d'heure. "Je suis concentré sur mon match, sans me soucier de ce qu'il se passe autour."

"Je comprends les supporters, je comprends la frustration. C'est la même chose dans l'équipe, nous voulons aussi gagner. Ce n'est pas donné, il faut travailler dur et aller chercher les choses. Ça ne vient pas pour le moment, donc on continue à pousser ensemble. On a senti la frustration des fans. L'arrêt de la rencontre ? C'est quelque chose à laquelle on s'habitue avec le Standard" plaisantait-il.

Kelvin Yeboah ne s'exprime pas encore quant à son avenir au Standard

Le point positif, c'est la solidité défensive des Rouches pendant cette rencontre. Arnaud Bodart a réalisé sa deuxième clean-sheet des Europe Play-Offs, après l'autre 0-0 contre Louvain, qui fait du bien après avoir concédé six buts en deux matchs. Les Liégeois ont resserré les boulons derrière, et ont surtout évité de commettre des erreurs stupides, comme ce fut le cas depuis la première journée de ce mini-championnat.

"On était plus stables et compacts. C'était très important de ne pas concéder de but après les derniers matchs, lors desquels on a donné des buts faciles. On prend le positif et on s'en sert pour travailler. Nous avons un match tous les trois jours, ce n'est pas simple physiquement. Tout est à propos de la mentalité, et je pense que dans l'équipe, on a une bonne mentalité pour persévérer."

Pour terminer, Kelvin Yeboah s'est exprimé sur son association avec Wilfried Kanga, qui a fait mal à la défense de Malines, ainsi que sur le mercato à venir, lors duquel la direction liégeoise aimerait confirmer le duo d'attaque pour la saison prochaine.

"Je lui ai donné un 'petit cadeau' (ndlr : nous dit-il en français). On se parle, on essaye de trouver des liens. C'est une bonne association. Je ne sais pas encore pour la saison prochaine, je suis concentré sur mes matchs. Je n'ai pas encore parlé beaucoup à la direction, donc on verra pour le futur. Le football est toujours incertain. Il se passe parfois des choses que l'on ne peut pas prévoir, c'est pourquoi je reste juste concentré sur mes matchs."