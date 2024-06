🎥 Le meilleur adolescent du Monde a encore frappé : ou s'arrêtera celui qui pourrait marquer l'histoire du football ?

Samedi soir, l'Espagne n'a fait qu'une bouchée de la Croatie. La Roja a fait la différence en fin de première période, inscrivant trois buts entre la demi-heure et le retour aux vestiaires.

Les réseaux sociaux, qui mentionnent, bien sûr, la belle performance de Fabian Ruiz, auteur d'un but et d'une passe décisive, et de ses coéquipiers, ne retiennent qu'un homme. Un adolescent, plutôt.

Lamine Yamal, évidemment. Plus jeune joueur à commencer une rencontre de championnat d'Europe, le joueur du FC Barcelone a été déroutant, mettant Josko Gvardiol dans des conditions difficiles durant l'ensemble de la rencontre.

ūüďł - Gvardiol got cooked at the sideline by Lamine Yamal, not the first time that happened to him at an International tournament. pic.twitter.com/8xd4v94kDh