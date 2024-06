🎥 Anderlecht avait un joyau entre ses perches : Bart Verbruggen a battu un record vieux de 60 ans, et de quelle manière !

Bart Verbruggen a livré une performance de haut vol face à la Pologne, ce dimanche. Le gardien de 21 ans est le premier à véritablement gagner des points pour son pays dans cet Euro 2024.

Quelle performance de Bart Verbruggen ! Le portier néerlandais, qui portait les couleurs d'Anderlecht entre 2020 et 2023, a sorti une performance de haute voltige, ce dimanche, contre la Pologne.

L'actuel dernier rempart de Brighton, âgé de 21 ans et 303 jours, est d'abord devenu le plus jeune gardien à entamer un match de championnat d'Europe depuis 60 ans. Un record battu, et de quelle manière.

21 – Aged 21 years and 303 days, @OnsOranje's Bart Verbruggen is the third-youngest goalkeeper to ever play at the European Championship and the youngest since Iribar for Spain in 1964. Entrusted. #EURO2024 pic.twitter.com/1GOa3T9PWd — OptaJohan (@OptaJohan) June 16, 2024

Bart Verbruggen a sauvé les Pays-Bas contre la Pologne

Car, cette rencontre, les Pays-Bas ne l'auraient jamais gagnée sans leur gardien. Bart Verbruggen a livré une performance sensationnelle, remarquée par tous. Il est, d'ailleurs, le premier à avoir véritablement marqué des points pour son pays dans ce championnat d'Europe.

Mature et rassurant, Bart Verbruggen a réalisé six parades, dont trois sur des frappes venues de la surface. Trois arrêts sur des frappes "proches", dont deux de très grande classe. Le dernier ayant été réalisé... à la nonantième minute. Verbruggen a sauvé des Oranje qui devront encore rassurer, et le portier vient de marquer les premiers points de la course au prix du meilleur gardien du tournoi.